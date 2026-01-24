Niederlage in Marseille: Lens verliert Tabellenführung an PSG

RC Lens hat in der 19. Runde der französischen Fußballliga die Tabellenführung an Paris Saint-Germain verloren.

Der Club aus der nordfranzösischen Kleinstadt kassierte am Samstag eine 1:3-Auswärtsniederlage gegen den Tabellendritten Olympique Marseille und liegt damit zwei Punkte hinter dem Titelverteidiger, der bereits am Freitag in Auxerre 1:0 gewonnen hatte. Bei Lens fehlte der Österreicher Samson Baidoo wegen einer Muskelverletzung.

Am Mittwoch sind Lens-Bezwinger Marseille (gegen Brügge) und Paris (gegen Newcastle) in der CL gefordert – die Matches sind ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria zu sehen!

(APA).

Beitragsbild: Imago.