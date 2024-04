Niederlage & Sperre: Tuchel reagiert verärgert bei Sky-Interview

Nach der erneuten Blamage mit dem FC Bayern hat sich Thomas Tuchel gereizt und ratlos am Sky-Mikrofon gezeigt und sich zudem über seine Sperre echauffiert.

Drei Tage vor dem bedeutenden CL-Kracher in London gegen den FC Arsenal (Dienstag ab 20 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria 2!) könnte die Stimmung beim FC Bayern und Cheftrainer Thomas Tuchel kaum schlechter sein. Nach der zweiten krachenden Niederlage binnen sieben Tagen zeigte sich der Bayern-Coach am Sky-Mikrofon verärgert und kritisierte seine Profis scharf.

HIGHLIGHTS | 1. FC Heidenheim – Bayern München | 28. Spieltag

„Das war eine logische Folge aus den ersten fünf Minuten, wie wir die zweite Halbzeit beginnen. Einfach sorglos, extrem sorglos und in den Zweikämpfen individuell zu schwach, um sich durchzusetzen. […] Das gibt es nicht. Auf dem Niveau existiert sowas nicht.“

Tuchel in Erklärungsnot

Woran es liegt, dass die Bayern abermals nicht als Sieger vom Platz gingen, sei „schwer zu beantworten.“ So hatten die Bayern laut Tuchel zunächst „aber mal komplett alles im Griff.“ Bis Heidenheim plötzlich per Doppelschlag die Partie innerhalb von nicht einmal zwei Minuten egalisierte. „Wir tun uns schwer, die Konzentration und das Level hochzuhalten und das heute ist leider der nächste Beweis dafür“, ergänzte Tuchel.

Angesprochen auf eine mögliche Idee, wie man für das wichtige Spiel in London noch in der kurzen verbleibenden Zeit etwas Positives in die Mannschaft bekommen könnte, reagierte der Bayern-Trainer sehr dünnhäutig und gereizt. „Wir stehen vor der Fankurve von Heidenheim, haben grade 3:2 verloren und ich soll einen positiven Impuls finden. Zehn Minuten nach Abpfiff? Wir setzen den schon, aber nicht jetzt, sondern morgen oder übermorgen, wir haben ja noch zwei Tage Zeit.“

Tuchel verpasst Köln-Spiel

Neben der Pleite echauffierte sich der FCB-Trainer außerdem auch noch über seine vierte Gelbe Karte, durch die Tuchel die kommende BL-Partie gegen den 1. FC Köln gesperrt verpassen wird: „Ich war ein einziges Mal auf meinen Beinen heute, davor habe ich alles im Sitzen gecoacht. Es war eine klare Fehlentscheidung auf der Seite und dann habe ich sofort die Gelbe Karte bekommen – für ein einziges Mal.“

