Nigeria nur mit 1:1 gegen Äquatorialguinea

Mitfavorit Nigeria um Stürmerstar Victor Osimhen hat beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) zum Auftakt überraschend Punkte liegen gelassen. Gegen Äquatorialguinea spielte das Team von Trainer Jose Vitor dos Santos Peseiro in Abidjan trotz großer Überlegenheit nur 1:1 (1:1). Äquatorialguinea steht in der FIFA-Weltrangliste lediglich auf Platz 88, die Nigerianer, die das ganze Turnier ohne den verletzten Leverkusen-Stürmer Victor Boniface auskommen müssen, belegen Rang 42.

Iban Salvador (36.) schockte den Favoriten, doch Osimhen (38.) antwortete nach Vorlage des Ex-Leipzigers Ademola Lookman postwendend per Kopf. Nigeria vergab daraufhin zahlreiche Chancen bei 32 Grad in dem nur spärlich gefüllten Stade Olympique Alassanne Ouattara, das 60.000 Zuschauer fasst.

(SID)/Bild: Imago