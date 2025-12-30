Nigeria sichert sich Gruppensieg – Tunesien und Tansania im Achtelfinale

Tunesiens Nationalmannschaft ist Mitfavorit Nigeria ins Achtelfinale des Afrika-Cups gefolgt.

Mit einem 1:1 (1:0) gegen das ebenfalls qualifizierte Tansania sicherte sich die Mannschaft um Ellyes Skhiri von Eintracht Frankfurt den zweiten Platz in der Gruppe C. Der bereits feststehende Gruppensieger Nigeria beendete die Vorrunde mit einem 3:1 (1:0) gegen Uganda und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel.

Ismael Gharbi (43.) brachte Tunesien in der marokkanischen Hauptstadt Rabat kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Feisal Salum (48.) für Tansania aus – und sorgte damit für den ersten Achtelfinaleinzug der Ostafrikaner. Mit zwei Punkten aus drei Spielen belegt der Weltranglisten-112. den dritten Platz hinter Tunesien (vier Punkte) und ist mit drei erzielten Toren einer der besten vier Gruppendritten.

Für Nigeria, das bereits am zweiten Spieltag nach einem 3:2 gegen Tunesien vorzeitig das Weiterkommen gesichert hatte, sorgten Paul Onuachu (28.) sowie Doppelpacker Raphael Onyedika (62., 67.) frühzeitig für klare Verhältnisse. Zudem schwächte Ugandas Torhüter Omar Salim Jamal Magoola sein Team, als er nach einem Foul an Nigerias Torjäger Victor Osimhen in der 56. Minute die Rote Karte sah. Mato Rogers (75.) erzielte den Ehrentreffer.

(SID) / Bild: Imago