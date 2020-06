Nikon El Maestro springt für Nestor ein: “Bin schon ein bisschen nervös”

via

Nach der Sperre von Sturm-Trainer Nestor El Maestro wird sein Bruder und Co-Trainer Nikon an der Seitenlinie der Grazer einspringen. Der 27-Jährige stellte sich vor seiner Premiere im Auswärtsspiel gegen den TSV Hartberg den Fragen von Sky-Reporter Jörg Künne.

“Ich bin schon ein bisschen nervös, aber nicht großartig anders als sonst – also ähnlich”, sagte Nikon El Maestro über seine Gefühlslage. Was er von seinem Team in Steiermark-Derby gegen Hartberg verlange? “Verlangen… nix. Wir wollen einfach Fußball spielen heute, unser bestes geben. Wenn wir das tun, sind wir überzeugt, dass wir das Spiel heute gewinnen werden.”