Nishikori fällt nach Hüft-OP bis zu sechs Monate aus

via

via Sky Sport Austria

Kei Nishikori hat sich einer Hüft-Operation unterzogen und wird bis zu sechs Monate ausfallen. Dies gab der frühere Weltranglisten-Vierte am Dienstag bekannt. Die Verletzung hatten den 32-jährigen Japaner auch zur Absage für die Australian Open gezwungen. Er hat zuletzt im vergangenen Oktober in Indian Wells gespielt und dann seine Saison beendet.

„Ich werde so hart arbeiten wie ich kann. Das Ziel ist es, in sechs Monaten zurück zu sein“, meinte Nishikori. Der Japaner war 2014 bei den US Open der erste Asiate gewesen, der das Endspiel eines der vier Grand-Slam-Turniere erreicht hat.

(APA)

Beitragsbild: Imago