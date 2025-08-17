Nkunku-Deal off? Darum hängt der Transfer in der Schwebe

Nach Sky Sport-Informationen hat es am Wochenende neue Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem FC Chelsea wegen Christopher Nkunku gegeben. Eine Einigung gibt es aber noch nicht. Im Gegenteil.

Aktuell sind die Fronten zwischen den Klubs über einen möglichen Transfer von Nkunku sogar verhärtet. Kommt der Offensivspieler zum FC Bayern?

Wie Sky Sport berichtete, ist der FC Bayern am Chelsea-Star interessiert, strebt jedoch eine Leihe des Franzosen an. Während die Blues und auch Nkunku selbst einen festen Verkauf präferieren.

Diese unterschiedlichen Vorstellungen bringen den Deal nun ins Wanken. Nach Sky Sport-Informationen gab es am Wochenende neue Gesprächsrunden zwischen Bayern und Chelsea, aber keine Einigungen. Max Eberl gab und gibt Vollgas. Der Bayern-Sportvorstand wollte ein Leihgeschäft veranlassen, doch bekam eine Absage von Chelsea, weshalb die Fronten aktuell verhärtet sind.

Einigung zwischen Bayern und Nkunku

Aber: Der FC Bayern und Nkunku haben nach Sky Sport-Infos eine vollständige mündliche Einigung erzielt. Die persönlichen Konditionen sind zu 100 Prozent geklärt, der 27-Jährige möchte zu den Bayern wechseln und hat das dem Klub-Weltmeister auch mitgeteilt.

Die Londoner bestehen jedoch weiterhin auf einen festen Transfer. Über die Struktur des Deals gibt es somit noch keine Einigung. Weitere Gespräche zwischen den Klubs sind geplant. Es ist allerdings möglich, dass der Deal scheitert.

(Florian Plettenberg/skysport.de) / Bild: Imago