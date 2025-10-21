Nmecha-Doppelpack! Dortmund siegt in Kopenhagen
Borussia Dortmund hat in der dritten Partie den zweiten Saisonsieg in der Champions League eingefahren. Drei Tage nach der 1:2-Niederlage im Bundesliga-Topspiel bei Bayern München setzte sich der BVB mit 4:2 (1:1) beim dänischen Meister FC Kopenhagen durch.
Felix Nmecha (20./76.), Ramy Bensebaini (61., Foulelfmeter) und Fábio Silva (87.) erzielten die Treffer für die Borussia. Waldemar Anton hatte mit einem Eigentor (33.) für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber gesorgt, bei denen der Ex-Dortmunder Youssoufa Moukoko in der Startelf stand. Der eingewechselte Viktor Dadason (90.) verkürzte kurz vor Schluss.
Mit sieben Punkten behält der BVB seine gute Ausgangslage im Kampf um die direkte Achtelfinal-Qualifikation bei. Weiter geht es in der Ligaphase am 5. November, erneut auswärts beim englischen Spitzenteam Manchester City.
(SID)
Alle Tore:
0:1 – Felix Nmecha (20.)
1:1 – Waldemar Anton (33./Eigentor)
1:2 – Ramy Bensebaini (61./Elfmeter)
1:3 – Felix Nmecha (76.)
1:4 – Fabio Silva (87.)
2:4 – Viktor Dadason (90.)
(Red.)
Bild: Imago