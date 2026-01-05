Noch kein Comeback von Hirscher in Madonna

Marcel Hirscher möchte unverändert im Jänner auf die Weltcup-Pisten zurückkommen. Beim Slalom von Madonna di Campiglio am Mittwoch wird der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger jedoch noch nicht am Start stehen, wie Hirschers Management der APA mitteilte. Über einen Start in Adelboden am kommenden Wochenende will der mittlerweile für die Niederlande fahrende Salzburger erst entscheiden.

Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 – relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause – einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich. Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen Training. Großes Saisonziel bleibt wohl ein Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in gut einem Monat. Hirscher ist zweifacher Olympiasieger (2018 in Pyeongchang).

(APA) / Bild: GEPA