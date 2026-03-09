„Noch nicht schmerzfrei“: Wöber kämpft weiter mit Verletzungssorgen

Für ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber steht die laufende Saison bislang unter keinem guten Stern. Aufgrund von Verletzungen konnte der von Leeds ausgeliehene Verteidiger erst ein Pflichtspiel für Werder Bremen absolvieren.

Nachdem sich Wöber kurz nach seinem Wechsel zu Werder einen schweren Muskelbündelriss zugezogen hatte, wollte der 28-Jährige im neuen Jahr eigentlich neu angreifen. Jedoch machte ihm im ersten Jänner-Testspiel eine neue Verletzung einen Strich durch die Rechnung.

Wie Wöber im Podcast „1x1Sport Fußballtrainer“ erklärte, entpuppte sich die Verletzung als deutlich komplizierter als zunächst angenommen. „Am Anfang hieß es, es wäre eine kleine Zerrung, aber es hat dann länger gedauert als gedacht. Dann ist es ein Faserriss geworden und schließlich ein Faserriss mit Sehnenbeteiligung“, sagte Wöber.

Somit wurde nichts aus dem angestrebten Comeback, stattdessen muss der einstige Rapid- und Salzburg-Profi derzeit eine weitere Reha über sich ergehen lassen. Wie Wöber nun verriet, sei in der Reha aber nicht alles nach Plan gelaufen. Der Verteidiger flog deswegen extra nach London und holte sich eine zweite Meinung von einem Spezialisten ein.

Wöber-Comeback noch nicht absehbar

Auch wenn ein genauer Comeback-Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, sieht Wöber Licht am Ende des Tunnels. „Ich bin nicht weit weg vom Platz, aber trotzdem komme ich noch nicht richtig schmerzfrei ins Laufen und Fußballspielen. Ich hoffe, dass mir der Termin hilft und ich in zwei Wochen wieder auf dem Platz stehen kann“, zeigte sich Wöber hoffnungsvoll.

Werder-Cheftrainer Daniel Thioune betonte kürzlich, dass man Geduld haben müsse und es derzeit keine genaue Prognose gebe.

Läuft die Reha optimal, könnte Wöber wohl während der Länderspielpause mit individuellen Einheiten auf dem Platz beginnen. Für das ÖFB-Team und die anstehenden März-Länderspiele gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) ist der 31-fache Teamspieler aber weiter kein Thema.

„Hoffentlich habe ich nach der Länderspielpause zumindest noch fünf oder sechs Spiele, in denen ich alles für den Verein geben kann“, sagte Wöber.

