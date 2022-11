Noch zwei Plätze offen: Die bereits qualifizierten CL-Achtelfinalisten

via

via Sky Sport Austria

Vor dem letzten Spieltag der Gruppenphase in der Fußball-Champions-League sind noch zwei Plätze im Achtelfinale frei. Um einen davon spielt am Mittwoch in Mailand gegen AC Milan der FC Salzburg (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Am finalen Spieltag der Pools A bis D kamen die Gruppe-D-Teams Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt dazu. Bayer Leverkusen, Sporting Lissabon und wie erwartet Ajax Amsterdam spielen im nächsten Jahr in der Zwischenrunde der Europa League weiter.

Für das Achtelfinale qualifiziert:

FC Bayern München

Manchester City

Chelsea

SSC Napoli

Inter Mailand

Real Madrid

Liverpool

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

FC Brügge

FC Porto

Benfica Lissabon

Tottenham Hotspur

Eintracht Frankfurt



Als Gruppendritter für die Europa-League-Zwischenrunde qualifiziert:

FC Barcelona

FC Sevilla

Bayer Leverkusen

Ajax Amsterdam

Sporting Lissabon Als Gruppenvierter aus dem Europacup ausgeschieden

Viktoria Pilsen

Celtic Glasgow

FC Kopenhagen

Atletico Madrid

Glasgow Rangers

Olympique Marseille

(APA) / Bild: Imago