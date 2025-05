Nord Dragonz fixierten erstes burgenländisches BSL-Finale

Die Nord Dragonz aus Eisenstadt haben sensationell erstmals das Endspiel der Basketball-Superliga erreicht.

Der Außenseiter besiegte am Sonntag die Swans Gmunden vor Heimpublikum nach 20-Punkte-Pausenrückstand 84:82 und entschied die Halbfinalserie 3:1 für sich. Damit kommt es zum ersten Mal zu einem burgenländischen Finale zwischen dem Grunddurchgangssiebenten und Titelverteidiger Oberwart. Die Gunners haben sich gegen die Traiskirchen Lions mit 3:0 durchgesetzt.

Die Dragonz spielen erst ihre dritte Saison in der obersten Spielklasse. Bis vor wenigen Monaten gelangen ihnen insgesamt erst zehn Siege, in der laufenden Spielzeit trumpfen die Eisenstädter aber groß auf, und im Duell mit Gmunden hatten sie in ihrer 100. BSL-Partie in der Schlussphase auch die besseren Nerven.

(APA)/Bild: GEPA