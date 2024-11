Nordin Kapic: Weiterer Österreicher zeigt im US-Basketball auf

Im US-amerikanischen College-Basketball schickt sich nach Jakob Pöltl und Luka Brajkovic in der jüngeren Vergangenheit ein weiterer Österreicher an, auf sich aufmerksam zu machen. Nordin Kapic, zuletzt zwei Jahre an der Lynn University in Boca Raton (Florida), trägt nun das Dress der UC San Diego. Mit dem Transfer verbunden war für den 21-Jährigen auch der „Aufstieg“ in die Division I der NCAA. Der Wiener hat sich rasch im Team der „Tritons“ aus Kalifornien etabliert.

Er habe sich mit dem Wechsel nach San Diego „einen Traum erfüllt“, sagte Kapic, der in der Startformation von Coach Eric Olen gesetzt ist, im Gespräch mit der APA. Die Division I sei immer sein Ziel gewesen. „Die Intensität ist höher“, beschreibt der 21-Jährige den Unterschied zu einem Level tiefer. Das harte Training im Sommer mache sich bezahlt. Er wolle „alles geben, um dem Team zu helfen“, so der 2,03 Meter große Power Forward. Als Ziele mit San Diego formulierte Kapic den Gewinn der „Big West“-Conference und die Teilnahme am „March Madness“ genannten NCAA-Turnier.

Trainer Olen: Kapic „Wichtiger Teil des Teams“

Für Coach Olen ist der Wiener schon zu Beginn der Saison „ein wichtiger Teil unseres Teams“. Und er werde definitiv noch Fortschritte machen. Kapic sei ein „Biest“, formulierte es der neuseeländische Mannschaftskollege Aniwaniwa Tait-Jones. „Wir vertrauen ihm, seit er hier ist, offensiv wie defensiv“, ergänzte mit Tyler McGhie der aktuelle Topscorer in den Reihen der „Tritons“. Kapic hat nach sieben Einsätzen im Dress von San Diego durchschnittlich 10,7 Punkte, 4,6 Rebounds sowie zwei Assists pro Partie zu Buche stehen.

(APA) / Bild: UC San Diego