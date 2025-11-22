Norris holt Pole in turbulentem Vegas-Qualifying vor Verstappen

In einem turbulenten Regen-Qualifying für den Großen Preis von Las Vegas hat sich WM-Spitzenreiter Lando Norris vor Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Pole Position gesichert. Der McLaren-Pilot holte sich am Freitag (Ortszeit) den ersten Startplatz mit einem Vorsprung von 0,323 Sek. auf den Red-Bull-Star. Dritter wurde überraschend Williams-Pilot Carlos Sainz. Das Rennen am Sonntag (am Sonntag ab 4:00 Uhr live auf Sky – streame das Rennen mit Sky X live!) wird wohl bei trockenen Bedingungen stattfinden.

Norris, der im Abschlusstraining nur den letzten Platz belegt hatte, fuhr in einem Herzschlagfinale zu seiner dritten Pole hintereinander und zur siebenten in dieser Saison. „Es war höllisch stressig. Ich habe nicht gewusst, ob hinter mir noch jemand eine schnelle Runde fahren kann. Es war so rutschig, aber es hat gereicht“, sagte der Brite, der Verstappen kurz vor Ende noch abgefangen hatte. Auf den Grand Prix in der Wüste Nevadas blickte er zuversichtlich. „Es wird interessant. Unsere Pace ist gut“, ergänzte Norris zufrieden.

„Hat echt keinen Spaß gemacht“

Regen-Spezialist Verstappen genoss die Fahrt auf dem Strip bei kalten Temperaturen überhaupt nicht. „Es war wirklich rutschig auf der Strecke. Es hat echt keinen Spaß gemacht. Ich fahre gerne im Nassen, aber hier war es wie auf Eis“, sagte der Niederländer. Sainz freute sich indes über eine Überraschung. „Die US-Fans lieben anscheinend einen Underdog. Ich hätte ihnen gerne die Pole geschenkt, aber es ist sich leider knapp nicht ausgegangen“, sagte der Spanier.

WM-Verfolger Oscar Piastri musste sich im zweiten McLaren hinter Vorjahressieger George Russell (Mercedes) mit dem fünften Startplatz begnügen. Der Australier wurde im Finale laut eigener Aussage allerdings ausgebremst. „Es hat sich eigentlich ganz gut angefühlt. Dann habe ich aber leider eine Gelbe Flagge bekommen und dann konnte ich nichts mehr machen“, sagte Piastri bei ServusTV.

Norris zunächst pessimistisch

McLaren war nach bisher schwachen Leistungen in den ersten zwei Jahren seit dem Comeback in Las Vegas pessimistisch in das Wochenende gegangen, die Regen-Premiere in der Stadt der Sünde kam dem Papaya-Team schließlich entgegen. Norris kam dem Gewinn seines ersten WM-Titels nach den Siegen zuletzt in Mexiko und Brasilien wieder einen Schritt näher, mit einem besseren Grand-Prix-Resultat als Piastri hätte der 26-Jährige das Momentum im Saisonfinish weiter auf seiner Seite.

Das größte Pech in der Regenlotterie in der Glücksspielmetropole bei immer schneller werdender Strecke hatte Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Der Ferrari-Fahrer wird vom 20. und letzten Platz ins Rennen gehen. Der Brite konnte einen schnellen Versuch kurz vor Ende des ersten Abschnitts wegen eines Unfalls von Williams-Pilot Alexander Albon nicht beenden. „Aber ich hatte sowieso keinen Grip“, betonte der siebenfache Weltmeister danach. Ebenfalls in „Q1“ hängen blieben Yuki Tsunoda (19.) im zweiten Red Bull und Mercedes-Rookie Kimi Antonelli (17.).

Verstappen muss auf Schützenhilfe hoffen

In der WM-Wertung führt Norris drei Rennwochenenden vor Saisonende 24 Punkte vor Piastri. Verstappen hat einen Rückstand von 49 Zählern auf den WM-Leader und muss deshalb auf Schützenhilfe hoffen, um noch seinen fünften Titel in Serie feiern zu können. Sollte Norris am Strip neun Punkte mehr holen als der Niederländer, wäre der Vierfach-Champion entthront. Insgesamt 83 Punkte gibt es in Las Vegas, beim Sprint-Wochenende in Katar sowie beim Finale in Abu Dhabi maximal noch zu ergattern.

(APA) / Bild: Imago