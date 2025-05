Norris im ersten Barcelona-Training voran

McLaren-Pilot Lando Norris hat seine gute Form im ersten freien Training in Barcelona bestätigt. Der Monaco-Sieger stellte am Freitag bei heißen Temperaturen in der spanischen Sonne überlegen die Bestzeit vor Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (+0,367 Sek.) im Red Bull und Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton (+0,378) auf. WM-Leader Oscar Piastri lag im zweiten McLaren nach einem Fehler in seiner schnellsten Runde auf dem fünften Platz (+0,576).

Es war die erste Einheit unter dem neuen Frontflügel-Reglement, das die Flexibilität der Teile stärker einschränkt. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmelo werden die zu Jahresbeginn festgesetzten strengeren Regeln erstmals umgesetzt. Bisher waren heuer 15 mm unter Belastung erlaubt. Ab jetzt sind es nur noch 10. Nach Ansicht von Mercedes-Teamchef Toto Wolff könnte Ferrari einer der Profiteure sein. „Ich denke, von dem, was wir gesehen haben, hatte Ferrari wahrscheinlich den konservativsten Ansatz beim Flexi-Flügel“, sagte der Wiener vor dem Training.

Norris auch im Qualifying voran?

„Die erfahrenen Leute meinen, dass es nicht zu viel ändern sollte an der Hackordnung“, betonte Racing-Bulls-CEO Peter Bayer im ORF. Auch Verstappen, der in der WM-Wertung vor dem neunten Saisonrennen mit 136 Punkten weiter in Schlagdistanz zu Piastri (161) und Norris (158) auf Rang drei liegt, rechnete nicht mit „massiven Zeitgewinnen oder Verlusten zwischen den Teams“. Weitere Antworten wird es im Qualifying am Samstag (16.00) sowie spätestens im Großen Preis von Spanien am Sonntag (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport – streame das Rennen mit Sky X) geben.

