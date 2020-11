Norwegen-Coach Smerud: “Österreich großer Favorit”

via

Norwegens interimistischer Fußball-Teamchef Leif Gunnar Smerud ist sich der Ausgangsposition vor dem Nations-League-Duell mit dem ÖFB-Team am Mittwoch im Happel-Stadion bewusst. “Die Österreicher sind der große Favorit, sie haben große Erfahrung“, sagte der etatmäßige U21-Auswahl-Coach am Dienstagabend auf der Abschluss-Pressekonferenz in Wien.

Trotz der jüngsten Turbulenzen war dem äußerst entspannt wirkenden Smerud deutlich anzumerken, dass er mit einer Überraschung spekuliert. “Die Österreicher spielen gegen eine hungrige Mannschaft, wir werden sehen, was passiert. Alle, die bei uns spielen, werden versuchen, ihre Chance zu nützen“, erklärte Smerud.

Zur Aufstellung machte der Trainer keine Angaben und verriet nur, dass Mats Möller Dähli als Kapitän fungieren wird. Der Genk-Profi zeigte sich ebenfalls zuversichtlich. “Wir sind Außenseiter, doch wir haben viele spannende Spieler dabei. Wenn wir die gut in Szene setzen können, werden wir sehen, wie es läuft“, meinte der Mittelfeldspieler.

Innerhalb des kurzfristig zusammengewürfelten Kaders sei “Enthusiasmus” zu spüren, erzählte Möller Dähli. “Man merkt, dass alle unbedingt spielen wollen. Viele sind von weit her angereist, das beweist, wie hoch die Motivation ist”, betonte der 25-Jährige. Sein Team benötigt gegen Österreich einen Sieg mit zumindest zwei erzielten Toren, um die Nations-League-Gruppe noch auf Platz eins abzuschließen.

