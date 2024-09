Norwegen enttäuscht bei Nations-League-Auftakt in Kasachstan

Österreichs Gruppengegner Norwegen ist mit einem enttäuschenden 0:0 in Kasachstan in die Fußball-Nations-League gestartet.

Am Freitag machten ManCity-Tormaschine Erling Haaland und Co. in Almaty aus ihrer klaren Überlegenheit viel zu wenig und stehen am Montag (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen die ÖFB-Auswahl bereits unter Druck. Auch die Kritik an Trainer Stale Solbakken wird nach verpasster WM und EM nicht leiser werden.

Die Auswahl um Haaland, Martin Ödegaard und Alexander Sörloth verzeichnete gegen die tief stehende Nummer 109 der Welt zwar wesentlich mehr Ballbesitz und viele Versuche in Richtung des gegnerischen Torhüters, nur zwei davon waren aber Torschüsse. Einen davon hätte Haaland kurz nach Wiederbeginn eigentlich verwerten müssen, der Ex-Salzburger traf anstelle des fast leeren Tores aber nur die Stange.

(APA) / Bild: Imago