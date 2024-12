Norwegen gewinnt EM-Schlager gegen Dänemark in Wien

Norwegens Handball-Frauen haben zum Auftakt der Europameisterschafts-Hauptrunde in Wien den Schlager gegen Dänemark für sich entschieden. Die Titelverteidigerinnen um Superstar Henny Reistad, die in der Vorrunde Österreich mit 38:24 besiegt hatten, bezwangen am Donnerstag die Däninnen in der Neuauflage des Finales von 2022 mit 27:24. Davor hatten in der Wiener Gruppe 2 Deutschland und die Niederlande ebenfalls Siege in der Stadthalle einfahren können.

Die Deutschen gewannen gegen die Schweiz klar mit 36:27. Die Niederlande siegten 26:22 gegen Slowenien, das die ÖHB-Frauen eliminiert hatte. In Debrecen kam Co-Gastgeber Ungarn in Gruppe 1 zu einem 26:20-Erfolg gegen Montenegro, Frankreich behielt mit 30:25 gegen Rumänien die Oberhand und Schweden feierte einen 33:25-Sieg gegen Polen.

Die jeweils zwei besten Mannschaften der Hauptrundengruppen sichern sich das Ticket fürs Halbfinale, das am 13. Dezember steigt. Das Finale und das Spiel um Platz drei sind für 15. Dezember angesetzt. Schauplatz ist in allen Fällen Wien.

