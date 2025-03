Norwegen holt mit neuem Rekordmann Klæbo Staffel-Gold

Langlaufstar Johannes Høsflot Klæbo hat mit dem fünften Titel bei seiner Heim-WM in Trondheim Geschichte geschrieben. Der 28-Jährige setzte seinen Triumphzug am Donnerstag vor Zigtausenden begeisterten Fans als Schlussläufer der norwegischen Staffel fort und kürte sich zum Rekordweltmeister bei den Männern. Mit dem 14. WM-Gold übertraf er seinen Landsmann Petter Northug als erfolgreichsten Langläufer der WM-Geschichte, am Samstag kann er über 50 km sogar noch nachlegen.

In der Staffel waren die Norweger erwartungsgemäß eine Klasse für sich. Die Gastgeber triumphierten souverän vor der Schweiz und Schweden. Klæbo holte als erster Langläufer überhaupt fünf Goldmedaillen bei einer Weltmeisterschaft. Der Lokalmatador hatte in seiner Heimatstadt bereits den Sprint, den 20-km-Skiathlon und das 10-km-Rennen sowie mit Erik Valnes den Teamsprint gewonnen.

Österreich schrammt an Top-Ten-Platz vorbei

Das österreichische Quartett verpasste über die 4 x 7,5 km eine Top-Ten-Platzierung knapp und belegte bei der ersten WM-Staffel seit 2007 den zwölften Rang (+2:31,5 Min.). Startläufer Benjamin Moser überzeugte und übergab an fünfter Stelle, danach mussten Michael Föttinger, Tobias Ganner und Alexander Brandner ein wenig abreißen lassen. „Es war ein richtig cooles Rennen, wir haben so gutes Material gehabt. So macht es Spaß, vor allem mit den Zuschauern war es ein Wahnsinn“, sagte Moser mit Blick auf die Kulisse mit mehr als 30.000 frenetisch jubelnden Zuschauern im Granåsen Skisenter.

