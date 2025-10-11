Notlandung: Wieder Flug-Ärger für Nigeria

Nigerias Fußball-Nationalmannschaft hat im Rahmen der afrikanischen WM-Qualifikation auf dem Flug von Südafrika zurück in die Heimat notlanden müssen. Wie ein Medienvertreter der Super Eagles am Samstag mitteilte, musste der Pilot kurz nach einem geplanten Zwischenstopp in Angolas Hauptstadt Luanda umkehren, „nachdem ein lautes Knacken an der Windschutzscheibe des Flugzeugs den zunächst reibungslosen Flug beeinträchtigte.“

Das Flugzeug, das die Mannschaft um Superstar Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) nach dem 2:1-Sieg am Freitag im südafrikanischen Polokwane gegen Lesotho zurück nach Uyo bringen sollte, hatte in Angola einen Tankstopp eingelegt, bevor es weiter in den Süden Nigerias fliegen wollte. 25 Minuten nach dem Start in Luanda musste der Pilot umkehren, Spieler, Staff und Regierungsvertreter an Bord verließen die Maschine und mussten auf ein neues Flugzeug warten.

Nigeria empfängt als Drittplatzierter der Gruppe C am Dienstag Tabellenführer Benin, der Rückstand beträgt drei Punkte. Schon im Oktober 2024, damals mit dem diesmal nicht nominierten Victor Boniface (Werder Bremen), gab es Flug-Ärger. Die nigerianische Delegation war damals mehr als 15 Stunden an einem Flughafen in Libyen festgehalten worden, sei dabei „unmenschlich behandelt“ worden und hatte anschließend das Auswärtsspiel in der Qualifikation für den Afrika-Cup boykottiert.

(SID) / Foto: IMAGO