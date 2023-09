Novak bei Challenger in Bad Waltersdorf im Viertelfinale

Dennis Novak hat am Mittwoch das Viertelfinale des Tennis-ATP-Challengers in Bad Waltersdorf erreicht. Der ÖTV-Davis-Cup-Spieler besiegte beim 145.000-Euro-Sandplatzturnier den Ukrainer Witalij Satschko sicher mit 6:4,6:4 und trifft nun am Freitag auf den Briten Jan Choinski. Filip Misolic war in der Fortsetzung seiner Erstrundenpartie gegen den Deutschen Timo Stodder noch in Gefahr, siegte aber 6:1,5:7,6:3.

Als „Belohnung“ darf sich der Ex-Kitzbühel-Finalist aus der Steiermark im Achtelfinale am Donnerstag mit dem italienischen Star Fabio Fognini messen.

Novak war mit seiner Performance glücklich. „Ich glaube, es ist das erste Mal seit der Verletzung, dass ich zwei Matches in zwei Sätzen hintereinander gewinne. Ich bin sehr zufrieden.“ Mit Choinski hat der 30-jährige Niederösterreicher im Vorjahr gute Erfahrungen gemacht und im polnischen Stettin glatt 6:1,6:3 gewonnen. „Ich weiß, was auf mich zukommt.“ Zur Tatsache, dass nur ein Gesetzter ins Achtelfinale eingezogen ist und dem dadurch offenen Feld, meinte Novak: „Wenn ich das Tennis der ersten zwei Runden zeige, ist noch einiges möglich.“

Misolic nach Problemen weiter

Für Misolic war die Fortsetzung nach der 1:0-Satzführung gegen Stodder vom Vortag „ein schwerer Kampf“. „Leider war es heute schwieriger, ich war zu ungeduldig.“ Am Ende blieb der Steirer aber siegreich und nun geht es gegen einen Starspieler auf der Tour. „Ich freue mich sehr. Ich war noch klein, als er schon auf der Tour war. Vor allem zu Hause auf dem Center Court, das wird ein richtig schönes Match sein“, hofft Misolic auf guten Support gegen Fognini.

(APA) / Bild: Imago