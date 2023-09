Novak schlägt in Bad Waltersdorf-Challenger Landsmann Kopp

Daviscupper Dennis Novak hat die zweite Runde des Tennis-ATP-Challengers von Bad Waltersdorf erreicht. Novak setzte sich am Dienstag gegen seinen Landsmann und „Lucky Loser“ Sandro Kopp 6:3,6:2 durch und trifft im Achtelfinale am Mittwoch auf den Ukrainer Vitaliy Sachko. Filip Misolic lag bei dem mit 145.000 Euro dotierten Sandplatz-Turnier gegen den Deutschen Timo Stodder 6:1 in Führung, ehe das Spiel wegen Dunkelheit abgebrochen wurde.

Joel Schwärzler verlor sein erstes Duell mit einem Top-100-Spieler, durfte sich aber über einen Satzgewinn freuen. Der 17-jährige Vorarlberger unterlag dem mehr als doppelt so alten Spanier Albert Ramos-Vinolas (35), Nummer 97 der Weltrangliste, mit 6:4,1:6,3:6.

Sebastian Sorger schied gegen den Tschechen Zdenek Kolar mit 1:6,5:7 aus, Lukas Neumayer verlor gegen den Türken Ergin Kirkin 5:7,6:2,1:6. Am Montag musste sich Jurij Rodionov dem Italiener Andrea Pellegrino mit 7:6(6),3:6,2:6 geschlagen geben.

(APA)/Bild: GEPA