Novak verliert Challenger-Finale in Hamburg

Dennis Novak hat seinen zweiten Challenger-Titel in dieser Tennis-Saison verpasst.

Der topgesetzte Niederösterreicher musste sich im Finale des kleinen Hartplatz-Events in Hamburg am Sonntag dem Ukrainer Illja Martschenko glatt mit 2:6,3:6 geschlagen geben.

Für Novak war es das dritte Challenger-Finale in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in Nonthaburi in Thailand und dem Endspiel in Bad Waltersdorf. Den Doppel-Bewerb in Hamburg gewann der 30-Jährige gemeinsam mit seinem australischen Partner Akira Santillan.

(APA)

Bild: GEPA