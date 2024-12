Novum in der Formel 1! Gasly sorgt für Rekord

Pierre Gasly ist es als erstem Fahrer in der Geschichte der Formel 1 gelungen, eine gesamte Saison ohne selbst verschuldete Schäden an seinem Boliden zu absolvieren. Während andere Piloten wie Sergio Perez und Alex Albon ihren Teams mit Unfällen und Fahrfehlern mehrere Millionen Dollar kosteten, ist Gasly der erste Fahrer im gesamten Feld, der keinen einzigen Dollar Schaden verursachte.

Für den Franzosen war es ein weiterer Erfolg zum Ende einer Saison, die für ihn und Alpine äußerst holprig begonnen hatte. Nur neun Punkte konnte Gasly in den ersten 20 Rennen holen, ehe sich das Blatt für seinen Rennstall in Brasilien wendete. Sowohl Gasly als auch Mannschaftskollege Esteban Ocon schafften es in Sao Paulo aufs Podium und leiteten den Aufwärtstrend beim französischen Werksteam ein. Im eng beieinanderliegenden Mittelfeld der Konstrukteurswertung konnte Alpine den sechsten Platz gegen Haas beim Saisonfinale in Abu Dhabi verteidigen.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago