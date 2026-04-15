Novum in der Real-Startelf beim FC Bayern

In seiner langen und erfolgreichen Champions-League-Geschichte hat Real Madrid in München für ein Novum gesorgt.

Der Rekordsieger (15 Titel) startete am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel der Königsklasse beim FC Bayern ohne einen Spanier in seiner Startelf.

Beim 1:2 im Hinspiel hatte Trainer Álvaro Arbeloa noch die Spanier Thiago Pitarch, Dean Huijsen und Álvaro Carreras aufgeboten. Die drei Profis saßen aber in der Allianz Arena zunächst auf der Bank. Arbeloa vertraute stattdessen einem internationalem Aufgebot um die Topstars Kylian Mbappé, Vinicius Junior und Jude Bellingham. Als Kapitän führte Fede Valverde aus Uruguay die Königlichen aufs Feld. ÖFB-Star David Alaba musste sich einmal mehr mit der Ersatzrolle begnügen.

Bei den Bayern standen neben dem Salzburger Konrad Laimer immerhin fünf Deutsche in der Anfangsformation: Kapitän Manuel Neuer, Jonathan Tah, DFB-Spielführer Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago