“Noy-ah”, “Kal-ide-jitch” & Co. – so kurios werden die EM-Stars ausgesprochen

Am Freitag startet die Europameisterschaft – mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien in Rom. Bevor Ihr in den nächsten vier Wochen rund um die Uhr mit dem Turnier beschäftigt seid, geben wir Euch noch den Aussprache-Guide der UEFA an die Hand. Vorab: Es sind einige Schmankerl dabei!

Bei einem paneuropäischen Turnier wie der Europameisterschaft kommen zahlreiche verschiedene Nationen zusammen.

Da auch Zuschauer, Fans und Journalisten dabei mit neuen und vielleicht auch in der eigenen Landessprache ungewöhnlich erscheinenden Namen konfrontiert werden, hat die UEFA vor Beginn des Turniers einen Guide mit der richtigen Aussprache der Spieler veröffentlicht, doch nicht in allen Fällen sorgt dieser für Aufklärung. Erratet Ihr alle Spieler, die sich hinter der Lautschrift verbergen?

Zum Durchklicken: So werden die EM-Stars ausgesprochen

(skysport.de) / Bild: GEPA