Nullnummer: Napoli verpasst Sprung an Tabellenspitze

SSC Napoli hat in der italienischen Serie A den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Neapolitaner mussten sich am Sonntag mit einer Nullnummer bei Nachzügler Venezia begnügen, womit die Mannschaft von Antonio Conte vorerst punktegleich hinter Spitzenreiter Inter Mailand auf Platz zwei blieb.

Der Titelverteidiger mit ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic ist am Sonntag (20.45 Uhr) noch im Topspiel der 29. Runde auswärts gegen Atalanta Bergamo gefordert.

Mit einem Sieg könnte Atalanta neun Runden vor Saisonende an Punkten mit dem Führungsduo gleichziehen. Inter hofft im Showdown in der Lombardei indes auf einen wichtigen Schritt in Richtung des 21. „Scudetto“.

