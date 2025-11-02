Nullnummer: WAC enttäuscht gegen WSG Tirol

Der WAC ist am Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga nicht über ein torloses Heimremis gegen die WSG Tirol hinausgekommen.

Die Kärntner halten nach drei Ligaspielen unter Neo-Trainer Peter Pacult nun bei einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Der Rückstand des Cupsiegers auf die Tabellenspitze beträgt drei Punkte. Die WSG liegt als Zehnter vier Zähler vor dem Abstiegsrang.

Beide Teams setzten auf neue Stürmer. Beim WAC rückte nach seinem Tor im Cup-Achtelfinale in Amstetten (3:2 n.V.) Angelo Gattermayer ins Team, bei der WSG ersetzte drei Tage nach dem 1:3 nach Verlängerung im Cup in Salzburg Thomas Sabitzer im Angriffszentrum Tobias Anselm. Die Tiroler drückten von Beginn an, waren vor der Pause mit 11:2 Schüssen in Richtung Tor die klar gefährlichere Mannschaft. Die erste Topchance durch Moritz Wels vereitelte WAC-Goalie Nikolas Polster bereits nach einer Minute.

Die beste Gelegenheit fand Matthäus Taferner vor. Der Mittelfeldmann schoss, nachdem Sabitzer klug durchgelassen hatte, aber Polster in die Arme (5.). In der 24. Minute war der Ball im Tor, der Treffer von Sabitzer nach Steckpass von Taferner zählte aber nicht. Der Video-Assistent (VAR) bestätigte die am Spielfeld getroffene Abseitsentscheidung – eine Frage von Millimetern. Der WAC war offensiv nicht vorhanden, ein Tor von Markus Pink entsprang einer klaren Abseitsposition (22.).

WAC lässt Punkte liegen

Die Hausherren erlangten erst nach Seitenwechsel etwas mehr Kontrolle über das Spiel. Wirklich nahe kamen die Wolfsberger einem Treffer aber nur in Minute 72: Nach einer Flanke des eingewechselten Marco Sulzner köpfelte ihr Toptorschütze Pink an die linke Stange. Auf der Gegenseite rettete WAC-Kapitän Dominik Baumgartner bei einem Schuss von Benjamin Böckle vor der Linie (85.).

Pacult muss nach dem 1:2 bei seiner Premiere vor zwei Wochen gegen Ried weiter auf seinen ersten Heimsieg als WAC-Coach warten. Die Partie gegen Ried war Wolfsbergs einzige Niederlage in den jüngsten zehn Pflichtspielen. Die WSG hat von den vergangenen neun Ligapartien nur eine gewonnen – vergangene Woche gegen Blau-Weiß Linz (2:0). Dem ersten Liga-Auswärtssieg der Saison laufen die Wattener aber weiter hinterher.

(APA/Red.)

