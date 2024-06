„Nummer Eins“ Sinner in Heimat Südtirol feierlich empfangen

„Großer Bahnhof“ für einen großen Sportstar: Die neue Nummer Eins der Tennis-Weltrangliste, der Südtiroler Jannik Sinner, ist am Dienstag in seiner Heimatgemeinde Sexten feierlich empfangen worden. Der 22-Jährige trug sich unter anderem vor hunderten Einwohnern, Fans und Schaulustigen auf dem Rathausplatz in das „Goldene Buch “ der Gemeinde ein.

Auch die örtliche Musikkapelle war für den Australian Open-Sieger aufmarschiert. Im Anschluss an den Festakt vor dem Rathaus ging es in einem Festumzug zu den Sextner Sportanlagen. Dort, in der Tennishalle, warteten rund 400 tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche aus dem Hochpustertal auf ihr Idol.

Sinner: „Froh, wieder hier zu sein“

„Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein, am Ort, in dem ich geboren bin, wo ich meine Jugend verbracht habe, wo meine Familie und meine Freunde sind. Es freut mich besonders, hier so viele Kinder und Jugendliche zu sehen und mit euch diesen tollen Moment zu verbringen“, meinte Sinner, der am Montag den Weltranglisten-Gipfel erklommen hatte.

Ihre Aufwartung machten auch Landeshauptmann Arno Kompatscher und Sportlandesrat Peter Brunner (beide SVP). „Es ist schon außergewöhnlich in so jungen Jahren das höchstmögliche Ziel im Tennissport zu erreichen. Das besonders Schöne daran ist, dass Jannik durch sein gepflegtes, respektvolles und bescheidenes Auftreten und durch sein Fair Play auch als Mensch ein großes Vorbild ist“, erklärte Kompatscher und ergänzte: „Südtirol kann, ebenso wie seine Familie und sein Team stolz darauf sein. Vor allem aber er selbst. Wir freuen uns mit ihm.“

Schließlich beantwortete Sinner auch Fragen der tennisbegeisterten Kinder und stand für Fotos zur Verfügung. Die Feierlichkeiten waren von der Gemeinde sowie dem Tourismusverein Sexten organisiert worden.

(APA) / Bild: Imago