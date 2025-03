Nur noch neun Chancen: ÖSV-Männer immer noch sieglos

Die Sieglos-Serie von Österreichs alpiner Männer-Abteilung ist auch in Kranjska Gora nicht zu Ende gegangen. Während Henrik Kristoffersen als Doppel-Triumphator am Sonntag im Sonnenschein strahlte, sorgte Manuel Feller mit dem dritten Platz im Slalom zumindest für ein weiteres Lebenszeichen.

Die Chancen, den Bann zu brechen, sind mittlerweile in den einstelligen Bereich gesunken. Neun Rennen sind in diesem Winter noch ausständig.

„Viel hat nicht gefehlt. Es war ein knappes Rennen, man kann schon zufrieden sein. Wir waren knapp dran“, meinte Cheftrainer Marko Pfeifer über die Vorstellung seines Teams auf dem Podkoren. Für Feller sei der Podestplatz sehr wichtig, mutmaßte Pfeifer. Dem Tiroler wird zugetraut, die Misere zu beenden.

Ohne Fehler „alles möglich“

Feller selbst will weiter alles in die Waagschale werfen. „Erzwingen kann man es nicht, vor allem bei dem Starterfeld. Man sieht bei jedem Rennen, wie gut alle in den 30 fahren“, meinte der 32-Jährige. Sein Motto: „Weniger Fehler machen, dann ist alles möglich.“

Im Slalom haben Feller und Co. noch zwei Chancen. Nach der Station in Hafjell (Slalom, Riesentorlauf) in zwei Wochen steht noch das Weltcupfinale in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho (20. bis 27. März) am Programm. Im Speedbereich wird kommendes Wochenende noch in Kvitfjell gefahren – womöglich mit Marco Schwarz. Der Kärntner überlegt, das Abfahrtstraining zu bestreiten.

Schwarz behagt Slalom nicht

In Kranjska Gora war Schwarz im Riesentorlauf Fünfter, kassierte im Slalom mit dem Out im zweiten Durchgang aber wieder einen Rückschlag. „Die Leistung hat definitiv nicht gepasst. Ich fühle mich im Slalom zurzeit nicht ganz wohl“, meinte Schwarz, dem zumindest der angeschlagene Rücken keine zu großen Probleme bereitete.

Positiv notieren konnte Pfeifer auch den zwölften Platz von Michael Matt. Auch beim ehemaligen Siegkandidaten geht es schon darum, sich eine gute Ausgangslage für die kommende Saison wie auch für den Saisonabschluss in den USA zu verschaffen. „Top 25 muss das Ziel sein, um beim Weltcupfinale möglichst viele dabei zu haben“, meinte Pfeifer. Auch bei ihm regiert das Prinzip Hoffnung. „Natürlich wollen die Jungs mehr, das waren schon alle Medaillengewinner. Aber es geht sehr schnell. Es kann nächstes Jahr schon wieder einer serienmäßig auf dem Stockerl sein.“

(APA)