Nur Platz vier in Altenberg: Schulte verpasst Kunstbahn-Kristall

Die Tirolerin Lisa Schulte hat den Gewinn des Kunstbahnrodel-Weltcups verpasst. Den für die 25-Jährige vor dem Rennen am Sonntag in Altenberg unwahrscheinlichen Coup landete Julia Taubitz als Tageszweite. Sie hat am Ende vier Punkte Vorsprung auf ihre deutsche Landsfrau Merle Fräbel und 76 auf die drittplatzierte und Tages-Vierte Schulte. Für Österreich gab es zum Abschluss einen Sieg in der Teamstaffel vor Italien und Lettland, das bedeutete den Gewinn der Kristallkugel.

In der Endabrechnung des Frauen-Einsitzerbewerbes wurde Hannah Prock Gesamtsechste, Dorothea Schwarz -Achte. Den Weltcup im Männer-Einsitzer holte sich wie erwartet der Deutsche Felix Loch. Der nun achtfache Kugelgewinner hatte durch den Startverzicht des österreichischen Olympia-Zweiten Jonas Müller leichtes Spiel, gab trotzdem Gas und gewann auch das Rennen.

Mit nun 57 Siegen in Weltcuprennen zog Loch mit Rekordhalter Armin Zöggeler gleich, der Italiener hat aber zehn Gesamtweltcupsiege gelandet. Hinter dem Südtiroler Dominik Fischnaller belegte das rot-weiß-rote Trio David und Nico Gleirscher sowie Wolfgang Kindl die Ränge drei bis fünf. Gesamt wurde Jonas Müller Zweiter, Nico Gleirscher Vierter, Kindl Fünfter und David Gleirscher Achter.

Teamstaffel mit Bahnrekord

Für Österreichs Teamstaffel mit Bahnrekord erfolgreich waren Schulte, Thomas Steu/Wolfgang Kindl, David Gleirscher sowie Selina Egle/Lara Kipp. Mit dem zweiten Saisonsieg brach auch der Jubel über den zweiten Triumph im Gesamtweltcup in Folge aus. „Ich bin mit den gezeigten Leistungen in Altenberg und dem generellen Saisonverlauf sehr zufrieden und stolz auf den Prozess, den wir in den vergangenen vier Jahren durchlaufen haben“, wird ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler in einer Aussendung zitiert.

Die Mannschaft habe sich gut weiterentwickelt, aber es gäbe auch Bereiche, wo man nachbessern müsse. „Umso wichtiger sind die bevorstehende Analysegespräche. Bis 20. April müssen die Programme und Pläne stehen, bis dahin gilt es auch das Trainerteam neu aufzustellen“, meinte Eigentler.

(APA) / Bild: GEPA