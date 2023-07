Nyck de Vries meldet sich nach F1-Aus erstmals zu Wort

Nyck de Vries hat sich erstmals nach seinem Aus in der Formel 1 zu Wort gemeldet.

„Eine kurze Notiz von mir. Nach den jüngsten Ereignissen habe ich beschlossen, mir eine Auszeit von den sozialen Medien zu nehmen, was ich auch weiterhin tun werde. Ich möchte Red Bull und der Scuderia AlphaTauri für die Möglichkeit danken, meinen Traum zu leben. Natürlich tut es weh, dass die F1-Chance, von der ich so lange geträumt habe, vorzeitig endete. Aber das Leben ist kein Ziel, es ist eine Reise, und manchmal muss man einen harten Weg gehen, um ans Ziel zu kommen“, schrieb der 28-jährige Niederländer auf Instagram.

De Vries bleibt ohne einen Punkt

„Ich bin dankbar für unser privilegiertes Leben, stolz auf unsere Reise und meine Familie. Dies ist nur eine weitere Erfahrung, wir machen weiter und freuen uns auf das nächste Kapitel. Vielen Dank an alle für die freundlichen und ermutigenden Nachrichten der letzten Woche. Es war herzerwärmend, eure Unterstützung zu spüren“, schrieb de Vries weiter. Der ehemalige Formel-2 und Formel-E-Champion war nach nur zehn Rennen mitten in der Saison entlassen worden.

Das zweite Cockpit bei AlphaTauri neben Yuki Tsunoda bekam anschließend Daniel Ricciardo für den Rest der Saison. De Vries hatte teamintern gegen Tsunoda das Nachsehen, landete im Rennen nur in Monaco und Österreich vor dem Japaner. In Monte-Carlo fuhr er mit Platz zwölf sein bestes Saisonergebnis ein. Neben Logan Sargeant (Williams) war de Vries der einzige Pilot, der nach Silverstone noch keinen einzigen WM-Punkt eingefahren hatte. AlphaTauri belegt in der Konstrukteurs-WM den letzten Platz.

De Vries schafft Klarheit

De Vries, der mit dem schwierig zu fahrenden AlphaTauri große Probleme hatte, hatte mit seinem Einsatz als Ersatzfahrer in Monza 2022 für den verletzten Alex Albon auf sich aufmerksam gemacht. Im unterlegenen Williams raste er aus einem Kaltstart heraus sensationell auf Rang neun und damit in die Punkteränge. Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko war so beeindruckt von der Leistung, dass er dem damaligen Mercedes-Mann ins Cockpit von AlphaTauri für 2023 hievte.

Nach dem plötzlichen Aus zur Saisonhalbzeit waren in den Medien angebliche Aussagen von de Vries aufgetaucht, die deutliche Kritik an Red Bull und AlphaTauri beinhalteten. De Vries machte dazu deutlich: „Ich habe einige interessante Artikel über Dinge erhalten, die ich in der letzten Woche gesagt haben soll. Um Klarheit zu schaffen: Ich nicht mit den Medien gesprochen und genieße jetzt erst einmal etwas Zeit für mich. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer.“

(sport.sky.de)/Bild: Imago