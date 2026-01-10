Oberhof-Verfolgung trotz sechs Strafrunden an Giacomel

Der italienische Sprintsieger Tommaso Giacomel hat am Samstag beim Biathlon-Weltcup in Oberhof das Kunststück geschafft, in der Verfolgung trotz sechs Strafrunden zu gewinnen.

Zum Drüberstreuen holte er sich vom nicht nach Deutschland gereisten Norweger Johan-Olav Botn die Weltcupführung. Kein Österreicher hatte die Qualifikation für die Verfolgung geschafft. In der Frauen-Staffel wurden die ohne Lisa Hauser angetretenen Österreicherinnen bei einem Sieg Frankreichs Achte.

Giacomel hatte nach je zwei Fehlschüssen bei den ersten drei Schießeinlagen 56 Sekunden Rückstand auf die Spitze, blieb beim zweiten Stehendschießen aber fehlerfrei und profitierte überdies von zahlreichen Fehlschüssen der Konkurrenz. Der Norweger Martin Uldal hatte nach dem 12,5-km-Rennen schließlich 4,5 Sek. Rückstand, der Schwede Sebastian Samuelsson 8,8. Die übrigen Staffel-Podestplätze bei den Frauen gingen an Norwegen (+53,7 Sek.) und Deutschland (+1:28,4 Min.), das ÖSV-Quartett Dunja Zdouc/Anna Gandler/Lea Rothschopf/Anna Juppe lag 3:12,5 zurück.

