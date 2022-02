Oberwart-Coach Horst Leitner nach dem heutigen Sieg zum kommenden Cup-Final-Four: „Wir fahren nirgends als Touristen hin“

via

Die Oberwart Gunners gewinnen gegen die Klosterneuburg Dukes mit 96:80. Die Stimmen zur Partie der 16. Runde der bet-at-home Basketball Superliga bei Sky Sport Austria.

Unger Steel Oberwart Gunners – BK IMMOunited Dukes 96:80 (55:32)

Horst Leitner (Head Coach Oberwart Gunners):

…zum Spiel: „Das Ergebnis ist nicht nach meinem Geschmack, aber mit dem Spiel selbst bin ich zufrieden.“

…auf die Frage, was man noch besser machen kann: „Wenn man 80 Punkte Zuhause bekommt, dann hat man etwas falsch gemacht.“

…angesprochen auf das kommende Cup-Final-Four am Wochenende: „Wir fahren nirgends als Touristen hin. Unser Kader ist in der Lage, zwei Spiele zu spielen. Und ich glaube auch, dass uns unsere Physis im zweiten Spiel einen Vorteil verschaffen wird. Die Mannschaft ist in einer guten Form.“

Sebastian Käferle (Oberwart Gunners) in der Halbzeit:

…nach dem Sieg: „Für uns war es wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Unser Ziel aus den letzten zwei Spielen waren zwei Siege und ein bisschen Motivation.“

…auf die Frage, was man für das kommende Cup-Final-Four noch verbessern muss: „Offensiv haben wir eine sehr solide Leistung abgeliefert, aber defensiv haben wir noch Luft nach oben. Aber wir sind auf einem guten Weg.“

…auf die Frage, wer jetzt Favorit im Cup ist: „Das entscheiden andere. Aber ich bin dafür da, um das Spiel am Samstag zu gewinnen.“

Chris O’Shea (Head Coach BK IMMOunited Dukes):

…nach der Niederlage: „Wir sind einfach nicht physisch genug gegen so ein Team gewesen. Die haben uns von Anfang an fast jedem Bereich dominiert. Ich muss sagen, dass sie nicht nur besser als wir waren, sondern auch tougher, physischer und einfach in jedem Bereich besser als wir.“

…über die Hauptgründe der Niederlage: „Wir können akzeptieren, dass Teams basketballerisch besser sind als wir, aber wir können nicht akzeptieren, dass ein Team einfach mit mehr Willen, physischer und mehr bereit ist, als wir.“

…angesprochen auf die Top 6: „Mein Ziel ist, dass wir jede Woche besser sind. Heute waren wir definitiv nicht besser als letzte Woche. Daher haben wir unser Ziel diese Woche nicht geschafft. Und unser Ziel ist jetzt, dass wir nächste Woche besser sind. Und am Ende der Saison werden wir die Platzierung haben, die wir verdient haben.“

…vor dem Spiel: „Oberwart ist eine Mannschaft, die im ersten Viertel besonders stark ist. Sie kommen immer mit viel Energie raus, spielen immer sehr intensiv von Anfang an und sind oft in der Saison nach dem ersten Viertel mit 10, 15 Punkten vorne. Für uns wird sehr wichtig sein, dass wir vor allem im ersten Viertel dran bleiben.“

Edin Bavcic (BK IMMOunited Dukes):

…zum Spiel: „Der einzige Unterschied zwischen uns und Oberwart war heute die Körpersprache. Oberwart war viel aggressiver, körperlich viel mehr da und hat mit uns gemacht, was sie wollten. Wir waren heute körperlich einfach nicht auf dem Platz. Am Ende haben sie verdient gewonnen. Gratulation an Oberwart.“

…Bavcic weiter: „Aber wir werden wieder in die Halle gehen und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann hoffen wir, dass wir eine bessere Platzierung bekommen, vor der Platzierungsrunde.“

Valentin Bauer (BK IMMOunited Dukes):

…über die erste Halbzeit: „Wir treffen nichts und wir verteidigen nicht besonders gut.“

…auf die Frage, was man in der zweiten Halbzeit noch erreichen kann: „Ich glaube nicht, dass es schon vorbei ist. 23 Punkte haben wir schon aufgeholt. Volle Konzentration auf die zweite Halbzeit. Unsere Würfe sind nicht so schlecht, aber wir müssen auch treffen.“

