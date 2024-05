Oberwart Gunners und UBSC Graz ziehen ins BSL-Finale ein

Die Oberwart Gunners und UBSC Graz bestreiten das Finale der Basketball-Superliga der Männer (BSL).

Die Burgenländer feierten am Mittwoch einen 70:69-(35:39)-Auswärtssieg gegen die Traiskirchen Lions und entschieden damit die „best of five“-Serie ebenso mit 3:2 für sich wie die Steirer, die sich bei den Klosterneuburg Dukes, der Nummer eins des Grunddurchgangs, mit 81:72 (40:34) durchsetzten. Das erste Duell der „best of five“-Endspielserie steigt am kommenden Samstag.

Für die Gunners ist es die zehnte Finalteilnahme, sie peilen nach den Triumphen 2011 und 2016 ihren insgesamt dritten Meistertitel an. Die Grazer stehen erstmals in ihrer 47-jährigen Vereinsgeschichte im Meisterschaftsfinale.

Ergebnisse Basketball-Superliga vom Mittwoch – Halbfinale („best of five“) – 5. Spiel:

Traiskirchen Lions – Oberwart Gunners 69:70 (39:35) – Endstand in der Serie: 2:3

Klosterneuburg Dukes – UBSC Graz 72:81 (34:40) – Endstand in der Serie: 2:3