Oberwart im BSL-Finale – Nord Dragonz schlagen Swans

Die Oberwart Gunners stehen wieder im Finale der Basketball-Superliga. Der Meister feierte am Donnerstag gegen die Traiskirchen Lions einen 83:79 (74:74,40:41)-Heimsieg nach Verlängerung und entschied die „best of five“-Serie mit 3:0-Siegen für sich. Im zweiten Halbfinale gewannen die Nord Dragonz auch ihr zweites Gastspiel bei den Gmunden Swans und gingen dank eines 80:73 (27:34) mit 2:1 in Führung.

In Oberwart hatten die Gäste den besseren Start (9:2), es entwickelte sich aber ein spannendes Match, in dem sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. In der Verlängerung hatten die Oberwarter das bessere Ende für sich. Die Gunners sind im heurigen Play-off damit weiter ungeschlagen und haben nach den Erfolgen 2011, 2016 und 2024 die Chance auf ihren vierten Titel.

Nächste Überraschung der Nord Dragonz

Im Finale könnte es zu einem Burgenland-Derby kommen, weil das Überraschungsteam aus Eisenstadt wie schon vor einer Woche neuerlich in Gmunden gewann. Die Swans lagen zur Pause in Führung, starteten aber ganz schwach in die zweite Halbzeit (1:14). Die Oberösterreicher kamen noch einmal bis auf einen Punkt heran, die Nord Dragonz erwiesen sich aber weiter treffsicher. Sie haben nun am Sonntag (17.30 Uhr) mit Heimvorteil die Chance, den sechsfachen Meister zu eliminieren und ins Finale einzuziehen.

(APA)/Bild: GEPA