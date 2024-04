Oberwart und Kapfenberg im BSL-Viertelfinale

Die Oberwart Gunners und die Kapfenberg Bulls haben sich am Sonntag die letzten zwei Tickets für das Viertelfinale der Basketball-Superliga geholt.

Die Burgenländer schafften in der vorletzten Qualifikationsrunde mit einem 92:64-Derbysieg in Eisenstadt gegen BBC Nord Dragonz aus eigener Kraft den Aufstieg. Die Steirer setzten sich gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten BC Vienna auswärts mit 80:72 durch.

Im direkten Duell nächsten Samstag in Oberwart ermitteln die beiden punktgleichen Mannschaften ihren Viertelfinalgegner. Der Verlierer trifft in der K.o.-Runde auf die Klosterneuburg Dukes, den Sieger der Platzierungsrunde, der Sieger bekommt es mit dem Zweitplatzierten zu tun. Um Platz zwei steigt in der letzten Runde ein Dreikampf zwischen den Swans Gmunden, Traiskirchen Lions und Flyers Wels, die bei je 26 Zählern halten. Die beiden Teams aus Oberösterreich feierten am Sonntag Siege. Gmunden hatte zu Hause beim 108:71 gegen St. Pölten keine Probleme, Wels kam bei UBSC Graz nach Pausenrückstand zu einem 82:76-Erfolg.

(APA)

Bild: GEPA