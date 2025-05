Oberwart zum vierten Mal österreichischer Meister

Die Oberwart Gunners sind zum vierten Mal österreichischer Basketballmeister und haben dabei Geschichte geschrieben. Mit einem 75:67 (45:29) gegen die Nord Dragonz aus Eisenstadt gewannen sie am Montagabend auch das neunte Play-off-Spiel der Saison und beendeten die K.o.-Phase somit ungeschlagen. Das hat zuvor noch kein Team geschafft.

Den Gunners, die schon 2011, 2016 und 2024 triumphiert hatten, gelang mit dem 3:0-Gewinn der „best of five“-Finalserie zudem erstmals die Titelverteidigung. Eine Premiere in der Basketball Superliga (BSL) war nicht zuletzt, dass einander zwei burgenländische Teams im Finale gegenüberstanden. Für die unterlegenen Dragonz ist auch die Vizemeisterschaft der bisher größte Vereinserfolg. Die Landeshauptstädter sind erst seit 2022 in der obersten Spielklasse mit von der Partie.

Starker Start von Oberwart

Oberwart bestätigte am Montag vor 1.500 Zuschauern aber eindrucksvoll seine Vormachtstellung. Die Gunners legten fulminant los, gingen 11:1 in Führung und lagen nach dem ersten Viertel 20:12 voran. Für die Eisenstädter gab es zudem einen weiteren frühen Rückschlag, weil Topscorer Sead Hadzifejzovich nach einem Foul an Sebastian Käferle ausgeschlossen wurde (9.).

Oberwart zog bis zur Halbzeit auf 16 Punkte davon, danach fanden auch die Gäste ins Spiel und kamen nach dem dritten Viertel auf neun Punkte heran. Diesen Vorsprung brachten die Gunners aber sicher über die Zeit.

(APA)

Beitragsbild: GEPA