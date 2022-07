Ö-Rekord mit 303.000 Zuschauern in Spielberg

Mit 303.000 Zuschauern hat das Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 in Spielberg den Österreich-Rekord geknackt und ist damit das größte Sport-Event des Jahres in Österreich, hieß es am Sonntag seitens der Verantwortlichen am Red Bull Ring. Der Ticketstart für 2023 startet am Montag: Im kommenden Jahr wird das Rennwochenende von 30. Juni bis 2. Juli stattfinden.

Schon seit einigen Tagen hat man seitens des Red Bull Rings darauf gehofft, die 300.000 Zuschauer-Marke zu knacken. Nicht einmal beim Comeback der Formel 1 im Jahr 2014 waren so viele Fans in Spielberg. Der Sonntag war diesmal schon lange ausverkauft und auch am Freitag und am Samstag war der Verkauf äußerst zufriedenstellend. Mit ein Grund dürfte auch das Sprintrennen am Samstag gewesen sein. Deswegen war das Qualifying auch schon am Freitag.

(APA)/Bild: GEPA