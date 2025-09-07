Das österreichische 3×3-Nationalteam der Männer hat die erfolgreiche EM-Titelverteidigung verpasst.

Bei den Titelkämpfen in Kopenhagen schieden die rot-weiß-roten Basketballer am Sonntag im Viertelfinale aus. Gegen Deutschland unterlagen Nico Kaltenbrunner, Enis Murati, Fabio Söhnel und Quincy Diggs mit 13:21. Murati und Diggs brachten es auf je fünf Punkte, die Deutschen erwiesen sich aber als zu stark und führten in den Schlussminuten die Entscheidung herbei.

Österreich fährt von den diesjährigen Europameisterschaften somit ohne Medaille heim. Bereits am Samstag waren die ÖBV-Frauen nach Niederlagen gegen die Niederlande (12:18) und Litauen (12:22) in der Gruppenphase ausgeschieden. Während die Saison für die Frauen damit zu Ende ist, geht es für die Männer auf World-Tour-Ebene weiter. Das österreichische Quartett, das auf der höchsten Turnierserie als Team Vienna antritt, bestreitet Anfang Oktober das Masters im chinesischen Shenzhen (4./5.). Davor stehen im September Turniere in Madrid (13.) und Antwerpen (24.) an.

(APA)

Bild: GEPA