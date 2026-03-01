ÖBV-Team wahrt WM-Quali-Chance mit Sieg in Niederlanden

Österreichs Basketball-Nationalteam hat in den Niederlanden eine Überraschung geschafft und im vierten Spiel der WM-Qualifikation den ersten Sieg eingefahren.

Die ersatzgeschwächte Auswahl von ÖBV-Teamchef Aramis Naglic setzte sich am Sonntag in einer packenden Partie in Den Haag mit 88:87 (43:50) durch und wahrte damit ihre Chance auf den Aufstieg in die nächste Phase. Matchwinner war Timo Lanmüller mit einem verwerteten Dreipunkter zwei Sekunden vor Schluss.

Der 19-jährige Fynn Schott überzeugte als ÖBV-Topscorer mit 19 Punkten und elf Rebounds. Spielmacher Bogic Vujosevic schrammte mit 15 Punkten, 13 Assists und neun Rebounds nur knapp an einem Triple-Double vorbei. In den beiden abschließenden Spielen in der Quali-Gruppe F treffen die Österreicher am 3. Juli zu Hause auf Polen und am 6. Juli auswärts auf Lettland. Für den Aufstieg, der auch positive Folgen für die kommende EM-Qualifikation hätte, ist zumindest ein weiterer Sieg notwendig.

(APA) / Bild: GEPA