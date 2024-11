ÖBV-Teamspieler Brajkovic wechselt in die Türkei

Luka Brajkovic, derzeit mit dem österreichischen Basketball-Nationalteam im Rahmen der ersten Runde der Vorqualifikation zur WM 2027 unterwegs, hat einen neuen Arbeitgeber auf Vereinsebene.

Der 25-jährige Power Forward und Center aus Feldkirch wechselt von Pistoia Basket 2000 aus Italien zu Darüssafaka Istanbul in die Türkei.

Der Bosporus-Club ist zweifacher türkischer Meister (1961, 1962) und Eurocup-Sieger 2018. In der aktuellen Saison läuft es allerdings noch überhaupt nicht. Einem Sieg stehen nach zuletzt fünf Pleiten hintereinander mittlerweile sechs Niederlagen gegenüber. Nun soll Brajkovic, der bei seinem Italien-Engagement nie so richtig glücklich geworden ist, helfen. „Ich brenne auf die neue Aufgabe“, sagte der Vorarlberger vor den Länderspielen mit Österreich in Albanien und Armenien.

(APA)/Bild: GEPA