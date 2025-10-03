ÖEHV-Frauen bestreiten A-WM-Premiere 2026 in Dänemark

Österreichs Eishockey-Frauen werden ihre Premiere bei der A-WM im kommenden Jahr in Dänemark geben. Der Internationale Eishockey-Verband (IIHF) vergab bei seinem Kongress in Nizza eine der beiden WM-Gruppen nach Herning. Der zweite Austragungsort ist laut ÖEHV-Angaben vom Freitag noch offen. Das Turnier ist von 6. bis 16. November 2026 angesetzt.

Die Österreicherinnen waren im April mit fünf Siegen aus fünf Spielen bei der WM der Division 1A erstmals in die A-Gruppe der Topnationen aufgestiegen. Dort treffen sie in einer Fünfergruppe auf Titelverteidiger USA, Tschechien, die Schweiz und Deutschland. Im zweiten Pool treten Olympiasieger Kanada, der WM- und Olympiadritte Finnland sowie Schweden, Japan und Dänemark gegeneinander an.

(APA)/Beitragsbild: GEPA