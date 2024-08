Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat am Montagabend in Bozen einen Fehlstart in die Saison hingelegt.

Die ÖEHV-Truppe musste sich Italien im Testspiel klar mit 0:5 (0:2,0:3,0:0) beugen. Schon am Dienstag geht es in Innsbruck (16.45 Uhr) gegen die Bethel University Royals aus den USA in ein weiteres Testmatch.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.