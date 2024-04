ÖEHV-Frauen siegen bei Heim-WM gegen Ungarn

Österreichs Eishockey-Frauenteam hat bei der Heim-WM in Klagenfurt den zweiten Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Alexander Bröms gewann am Freitag vor 2.279 Fans gegen Ungarn mit 3:2 (2:2,0:0,0:0) nach Penaltyschießen und machte dabei im ersten Drittel einen frühen 0:2-Rückstand innerhalb von 25 Sekunden wett. Der Aufstieg war bereits vor dem Spiel nicht mehr möglich. Zum Abschluss geht es am Samstag (20.25 Uhr) gegen die Niederlande.

Die Ungarinnen setzten die Österreicherinnen im Startdrittel unter Druck und lagen nach sieben Minuten bereits 2:0 voran. Im ersten Powerplay fälschte Mira Seregely einen Schuss unhaltbar für die 18-jährige Torhüterin Magdalena Luggin ab (3.), Bernadett Nemeth legte nach (7.). In der letzten Minute des Startdrittels kämpfte sich das rot-weiß-rote Team mit einem Doppelschlag zurück. Verteidigerin Annika Fazokas erzielte mit ihrem vierten Turniertor den Anschlusstreffer, 25 Sekunden später gelang Lena Artner der Ausgleich.

Mit dem neuen Selbstvertrauen lieferten die Österreicherinnen danach dem Absteiger aus der A-WM ein ausgeglichenes Match. Im Schlussdrittel wurden die Ungarinnen wieder druckvoller und gefährlicher. Luggin hielt ihr Team mit drei starken Paraden im Spiel, auf der anderen Seite fehlten Theresa Schafzahl nur wenige Zentimeter, in der Verlängerung traf Tamara Grascher die Latte. Im Penaltyschießen war Luggin viermal Siegerin, für Österreich trafen Anja Trummer und Kapitänin Anna Meixner.

Norwegen steht nach einem 1:0-Sieg nach Penaltyschießen gegen die Niederlande vor dem Aufstieg. Die Skandinavierinnen können sich am Samstag mit einem Sieg über das bereits als Absteiger feststehende Südkorea den Platz in der A-WM der besten zehn Teams sichern. Den zweiten Aufstiegsplatz spielen sich Frankreich und Ungarn im direkten Duell aus.

