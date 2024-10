ÖEHV-Herren bestreiten WM-Generalprobe gegen Kanada

Wie schon vor der Endrunde 2024 absolvieren Österreichs Eishockey-Männer ihre Generalprobe für die WM 2025 gegen Kanada.

Am 4. Mai schließt Rot-Weiß-Rot die unmittelbare Vorbereitung auf das Turnier in Schweden und Dänemark in der Wiener Steffl Arena mit einem Test gegen den Rekordweltmeister ab. Elf Tage später trifft man sich bei der WM erneut und hofft auf einen ähnlichen Coup wie im vergangenen Mai, als man den Kanadiern beim 6:7 in der Verlängerung einen Punkt abrang.

(APA)

Bild: GEPA