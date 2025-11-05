ÖEHV-Team bei Deutschland-Cup gegen Olympia-Teilnehmer

Mit dem prestigeträchtigen Deutschland-Cup startet Österreichs Eishockey-Nationalteam in die Länderspielsaison.

In Landshut trifft die ÖEHV-Auswahl auf die drei Olympia-Teilnehmer Slowakei (Donnerstag, 12.15 Uhr), Deutschland (Samstag, 18.45) und Lettland (Sonntag, 11.00). Teamchef Roger Bader hat ein routiniertes Team nominiert, wird aber auch den 16-jährigen Stürmer Paul Sintschnig debütieren lassen.

Die drei Konkurrenten finden sich in der Weltrangliste in den Top Ten und damit knapp vor dem rot-weiß-roten Team (11.). Zudem ist der Deutschland-Cup das einzige Vorbereitungsturnier, in dem sich Spieler für eine Olympia-Nominierung aufdrängen können. „Sie haben einen entsprechend starken Kader am Start. Wir sind vom Ranking her die Nummer vier im Turnier. Aber wir wollen dreimal sehr gut performen und in jedem Spiel den Weg zum Sieg finden“, erklärte Bader.

Der Schweizer hat daher eine Mannschaft mit viel Erfahrung nominiert. 16 Spieler, die im Mai bei der WM sensationell das Viertelfinale erreicht haben und danach als Österreichs Mannschaft des Jahres ausgezeichnet worden sind, sind dabei. Mit Benjamin Baumgartner, Benjamin Nissner und Florian Baltram fielen kurzfristig allerdings drei Center aus.

Sintschnig vor Teamdebüt

Im Blickpunkt wird aber auch ein Teenager stehen. Sintschnig hat in der Meisterschaft mit vier Toren für den VSV überzeugt und wird in Landshut seine Teampremiere geben. „Er hat sich aufgrund seiner Leistungen in einer Erwachsenenliga dieses Aufgebot verdient. Er performt Woche für Woche sehr gut. Wir haben keine übertriebenen Erwartungen, er soll nur zeigen, was er in Villach zeigt, halt gegen Gegner, die noch ein bisschen besser sind“, sagte Bader im APA-Gespräch.

Beim Deutschland-Cup hatten schon David Reinbacher 2022 und Vinzenz Rohrer 2023 ihr Debüt gegeben, Marco Kasper kam beim Herbst-Turnier 2021 in Jesenice zu seinem ersten Länderspiel. „Es ist nicht unüblich, sondern mein Markenzeichen, dass ich junge Spieler ins kalte Wasser werfe“, sagte Bader.

(APA) / Bild: GEPA