ÖEHV-Team eröffnet WM gegen Olympiasieger Finnland

Mit einem Doppel gegen die zwei skandinavischen Medaillenkandidaten steigt Österreich in die 88. Eishockey-Weltmeisterschaft ein.

Die ÖEHV-Auswahl bestreitet am Freitag (16.20 Uhr) gegen Olympiasieger Finnland das Auftaktspiel im Globen von Stockholm und bekommt es am Samstag (16.20 Uhr) mit Gastgeber und Gold-Mitfavorit Schweden zu tun. Ein Punktegewinn wäre eine Sensation, auch wenn Kapitän Thomas Raffl und Co. beste Erinnerungen an Finnland haben.

Vor einem Jahr in Prag lagen die Österreicher gegen die Leijonat (Löwen) 0:2 zurück und feierten dank eines Treffers von Benjamin Baumgartner 0,2 Sekunden vor der Schlusssirene noch einen historischen 3:2-Erfolg. Noch einmal will sich der vierfache Weltmeister vom krassen Außenseiter aber nicht düpieren lassen. „Natürlich ist Österreich aus Sicht von Finnland der Gegner, den man unbedingt schlagen muss, wenn man Ambitionen hat“, erklärte ÖEHV-Teamchef Roger Bader.

Die Österreicher sind mit dem großen Ziel Klassenerhalt nach Schweden gereist, hoffen aber auch, so wie in Prag, auf Überraschungen gegen die Top-Nationen. Die sind mittlerweile gewarnt. „Wir haben uns erarbeitet, dass uns niemand mehr unterschätzt. Zu denken, dass man jetzt regelmäßig gegen Tschechien, Kanada oder Finnland Punkte holt, ist natürlich falsch. Trotzdem werden wir es probieren“, sagte Bader.

Tolvanen gegen Tolvanen

Ein besonders emotionales Spiel wird das Auftaktmatch für Atte Tolvanen. Der Finne war im Dezember des vergangenen Jahres eingebürgert worden, gibt nun ausgerechnet gegen sein Heimatland sein WM-Debüt und trifft auf seinen jüngern Bruder Eeli. Der 26-jährige war zweitbester Torschütze der Seattle Kraken und ist einer von sechs NHL-Spielern im Kader. „Es wird ein bisschen ein seltsames Gefühl sein, auf der anderen Seite zu spielen“, sagte Atte Tolvanen im APA-Gespräch.

Nach dem enttäuschenden achten Platz im Vorjahr hat es bei den Finnen einige Änderungen gegeben, sie werden aber bereit sein, ist Tolvanen überzeugt. „Neuer Trainer, neue Spieler, neues Turnier. Aber sie werden uns nicht mehr unterschätzen. Sie werden sich an vergangenes Jahr erinnern und sich denken, wir können das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen“, erklärte der 30-jährige Torhüter von Meister Salzburg.

(APA) / Artikelbild: GEPA