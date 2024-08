ÖEHV-Team feiert Testspiel-Sieg gegen Slowenien

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das erste Testspiel für die Olympia-Quali gegen Slowenien dank zweier später Tore von NHL-Hoffnung Marco Kasper gewonnen.

In Bled setzte sich die ÖEHV-Auswahl von Teamchef Roger Bader am Donnerstag mit 2:1 nach Verlängerung durch. Kasper glich 57 Sekunden vor Ablauf der Spieluhr aus, nachdem Rok Macuh (37.) die Gastgeber in Führung gebracht hatte. Kurz darauf traf der 20-jährige Kärntner von den Detroit Red Wings zum Sieg (63./PP).

„Es ist auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Das Schussverhältnis war deutlich, wir hatten die besseren Chancen“, sagte Bader, dessen Truppe das letzte Drittel „deutlich dominiert“ habe. Im ersten Spiel nach der Sommerpause sei der Teamspirit und die Energie gut gewesen, die Geradlinigkeit und das Tempo gebe es noch zu verbessern.

Am Samstag (16.00 Uhr) kommt es in Graz erneut zum Duell gegen den Gruppengegner bei der WM 2025. Die Testspiele dienen als Vorbereitung für das Olympia-Qualifikationsturnier von 29. August bis 1. September in Bratislava. Das ÖEHV-Team spielt gegen Gastgeber und Favorit Slowakei (29. August) sowie Kasachstan (30. August) und Ungarn (1. September) um ein Ticket für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien.

