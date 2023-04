ÖEHV-Team gewinnt Testspiel gegen Italien

Im dritten Testspiel für die in vier Wochen beginnende WM in Tampere hat Österreichs Eishockey-Nationalteam den ersten Sieg geholt. Das ÖEHV-Team bezwang am Freitag in Innsbruck zum Abschluss des zweiten Trainingscamps Italien mit 3:2 (2:0,0:1,0:1,0:0,1:0) nach Penaltyschießen.

Teamchef Roger Bader und seine Mannschaft setzen nächste Woche die Vorbereitung in Deggendorf mit zwei Spielen gegen Deutschland am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag (17.00 Uhr in Landshut) fort.

Die dritte Sturmreihe brachte Österreich im ersten Drittel mit 2:0 in Führung. Felix Maxa (12.) und Simeon Schwinger (18.) trafen jeweils nach Vorarbeit von Henrik Neubauer. Mit Treffern von Jose Antonio Magnabosco (27.) und Alexander Petan (58.) schafften die Italiener, die am Mittwoch in Bruneck 2:0 gewonnen hatten, spät den Ausgleich. Im Penalty wurde Dominic Zwerger zum Matchwinner.

(APA)

Artikelbild: GEPA